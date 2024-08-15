Дозу лекарства "сердечникам" подберут с помощью мессенджера

Дистанционное наблюдение с передачей жизненно важных показателей состояния пациента врачу - уже не уникальная ситуация в России. Такие пилоты действуют в нескольких регионах в отношении больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетиков. А теперь в Клинике госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского Университета стартовало исследование по использованию дистанционного наблюдения с помощью персонального мессенджера для титрации терапии (проще говоря, подбору оптимальной дозы лекарств и схемы их приема) у больных с хронической сердечной недостаточностью. Подобное исследование проводится впервые в мире и зарегистрировано на платформе Clinical Trails, пояснили в Сеченовском Университете.

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Медицинская практика показала (и это подтверждено исследованиями), что у пациентов с сердечной недостаточностью необходимо титровать дозы лекарств в течение первых шести недель после их выписки из стационара - подбор оптимальной терапии улучшает эффективность лечения. Ранее кардиологи придерживались другого принципа: схему лечения допускалось подбирать в течение нескольких месяцев.

"Титрация терапии у тяжелых пациентов с сердечной недостаточностью сопряжена с нежелательными явлениями, - поясняет профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета Мария Кожевникова. - У них, например, может резко снижаться давление, поэтому реакция на изменения состояния пациента должна быть оперативной. И мы обоснованно предположили, что мессенджер, который мы используем для наблюдения за состоянием пациентов с хронической сердечной недостаточностью, может нам помочь и в титрации".

В исследовании принимают участие две группы пациентов. В первую входят те, которым с помощью бота будут титровать терапию в течение первых 6-10 недель после выписки из стационара. Во вторую - люди, которые получают стандартную помощь после выписки из стационара, то есть обращаются в поликлинику по месту жительства.

"Мы планируем сравнить эти две стратегии и оценить возможности мессенджера выявлять нежелательные изменения в самочувствии пациентов, которые могут повлиять на выбор препаратов, - уточняет Мария Кожевникова. - В дальнейшем врач решит, титровать эти препараты или нет. Ранее никто в мировой клинической практике не использовал удаленный мониторинг для титрации терапии, с точки зрения сопровождения пациента для безопасного изменения доз препаратов".

Первые результаты исследования ученые собираются представить во втором квартале будущего года.

Ранее в Клинике госпитальной терапии с использованием мессенджеров проходил удаленный мониторинг пациентов. Он был организован так: больной ежедневно получал в мессенджер список простых вопросов, на которые он должен был ответить. Например, наблюдается ли у него одышка, отеки, какие показатели артериального давления, пульса и др. Информационно-аналитическая система анализировала ответы и оценивала их. Если у пациента отмечалось ухудшение состояния, врач видел в системе желтый или красный флаг и связывался с больным и принимал решение о помощи: если нужно, корректировал терапию, приглашал на срочный очный прием или направлял в стационар.

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью - это особенно уязвимая категория. Каждый второй с таким диагнозом умирает в течение пяти лет после начала болезни - подобные показатели выше, чем при многих онкозаболеваниях. Применение системы удаленного наблюдения помогает проводить непрерывный контроль за состоянием пациента и быстро принимать необходимые меры, чтобы предотвратить клинически значимое ухудшение.