Ученые: красивые люди живут дольше

Привлекательные с молодых лет люди имеет возможность прожить дольше, чем их сверстники, которым с внешностью не так повезло. Это заявление ученых из Аризонского университета, прямо скажем, кому-то покажется спорным и даже спекулятивным. А кто-то может вообще усомниться в том, как эти результаты были получены.

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Авторы подробно рассказали об открытии в журнале Social Science & Medicine. Они смогли проследить за жизнью 8386 учеников средней школы штата Висконсин, которые выпустились в 1957 году, вплоть до смерти или до достижения ими 80-летнего возраста. Почти 43% людей из выборки скончались к концу периода наблюдения.

Выяснилось, что наименее привлекательные внешне люди на фотографиях в школьных выпускных альбомах, как правило, живут меньше, чем их более "удачливые" одноклассники. Разница в продолжительности жизни составила около 17 процентов.

На самом деле, такой результат не должен удивлять. Надо признать, что у многих из нас есть психологическое предубеждение, что внешне привлекательный человек красив и внутренне: он добр, умен, внимателен и далее по списку. Поэтому привлекательные люди априори вызывают симпатию окружающих, а значит, и чувствуют себя более уверенно. Они не боятся выделиться, им проще получить продвижение по службе, сделать карьеру. Понятно, что социальные условия - доход, семейное положение и образование - существенно влияют на здоровье и продолжительность жизни. Словом, при прочих равных, у тех, кто выглядит привлекательнее, больше шансов быть благополучнее и прожить дольше.

Но здесь хотелось бы напомнить, что в последние годы жизни Наталья Бехтерева - признанный во всем мире ученый, член многих иностранных академий, лауреат международных премий, автор более 400 научных работ, создатель научной школы - неожиданно стала заниматься новой для себя темой под условным названием "Умные живут дольше". Ее суть: чтобы продлить свои годы, человек должен не просто постоянно заниматься интеллектуальной работой. Этого мало. Надо ставить перед собой сверхзадачи.

Тогда весь мозг работает на максимуме. Даже если немолодой человек берется за сверхзадачу, в его мозгу формируются новые связи и образуются новые нервные клетки. То есть творчество преобразует мозг человека. Более того, активируются участки, которые ответственны за работу эндокринной системы, напрямую связанной с процессами старения.

Этот рецепт знаменитого ученого поможет всем, независимо от внешности.

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