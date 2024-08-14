Доказано: медитация и растяжка помогают при циррозе

Учёные из Мичиганского университета сравнили эффективность растяжки и медитации как средств облегчения ночных мышечных спазмов у больных циррозом. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Liver International.

Известно, что двое из трёх людей с циррозом печени страдают от мышечных спазмов по ночам. Из-за этих спазмов они просыпаются, что влияет их качество жизни.

В рамках нового исследования специалисты протестировали два метода лечения судорог. Это медитация и физическая растяжка. Оказалось, что оба вмешательства значительно уменьшили тяжесть спазмов, улучшили качество жизни.

© Medanta Hospital

Особенно неожиданным был эффект медитации. При этом среди пациентов, которые занимались растяжкой, процент тех, кто бы этот метод порекомендовал другим, был выше: 79,5% против 55,3%. Несмотря на это, результаты эксперимента продемонстрировали, что медитация с большей вероятностью улучшает общее качество жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.