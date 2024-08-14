Эксперт рассказал о пользе для здоровья «скроллинга доброты»

Ким Пенберти, профессор психиатрии и нейроповеденческих наук имени Честера Ф. Карлсона в Университете Вирджинии, объяснила, какие преимущества для организма человека даёт так называемый «скроллинг доброты».

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По словам эксперта, люди запрограммированы обращать внимание на негативные стимулы. В связи с этим чтение позитивных новостей помогает поддерживать баланс. Десятилетия физиологических исследований показали, что позитивные явления способствуют производству в организме человека гормонов, которые дают ощущение единения с другими, безопасности. Это полезно для нашего тела. Со временем такая практика становится всё более полезной для здоровья. В результате человек мыслит более оптимистично, он более расслаблен, у него снижается уровень стресса.

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Исследование, проведённое в 2021 году во время эпидемии ковида, показало, что прокрутка ленты с плохими новостями имеет негативные последствия для здоровья людей. При этом при чтении хороших новостей такого эффекта не было.

Идея «скроллинга доброты» заключается в том, чтобы намеренно потреблять более позитивный контент. Это всё, что заставляет вам улыбаться.

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