Ученые из Стэнфордского медицинского института (США) определили возраст, после которого в организме человека начинаются быстрые изменения. Исследование охватило 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет.

Участники сдавали кровь и другие анализы раз в несколько месяцев в течение нескольких лет. Полученные данные позволили ученым отследить возрастные изменения в более чем 135 тысячах различных молекул и микробов и собрать почти 250 миллиардов различных точек данных.

Результаты показали, что уровни большинства молекул и микробов меняются не постепенно, а скачкообразно. В жизни человека выявили два периода быстрых изменений: в 44 года и в 60 лет.

Эти изменения влияют на здоровье, заключили ученые. У людей старше 40 лет наблюдались значительные изменения в количестве молекул, связанных с липидным обменом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоянием кожи и мышц. У людей старше 60 лет добавлялись изменения, связанные с углеводным и кофеиновым обменом, иммунной регуляцией и функцией почек.

Исследование объясняет, почему риск некоторых заболеваний резко увеличивается с возрастом. Среди них – болезнь Альцгеймера и другие виды деменции.

При этом ученые не смогли понять, что вызывает резкие изменения именно в таком возрасте. Они намерены продолжать исследования, сообщает Nature Aging.

Ранее ученые назвали новую причину преждевременного старения. Она оказалась связана с потерей близкого человека.