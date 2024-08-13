Результаты исследования, проведённого в июле 2024 года в Университете Лозанны, показали, что муравьи откусывают ноги сородичам, чтобы предотвратить или остановить распространение инфекции. И это первый пример, когда животные (помимо человека) ампутируют конечности именно по этой причине.

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Новое исследование показало, что муравьи откусывают ноги у собратьев неслучайно. Такая «операция» приводит к выживаемости насекомых в более 90% случаев. Три муравья в эксперименте, которым не ампутировали ноги, погибли.

Но что делает муравьёв такими продвинутыми хирургами? Помимо инициирования пищеварения, слюнные выделения большинства таких насекомых обладают антимикробными свойствами. То есть они помогают контролировать бактериальную инфекцию. Исследование показало, что муравьи зализывают свои и чужие раны слюной, смешанной с антимикробными соединениями из их грудных метаплевральных желез.

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Однако почти все муравьи рода Camponotus, к которому принадлежат муравьи-плотники, не имеют этих желез. Поэтому у них могли развиться в качестве обходного пути хирургические навыки.

Недавнее исследование также показало, что муравьи меняют лечение в зависимости от того, где находится травма. В эксперименте, где была повреждена бедренная кость, муравьи ампутировали её около тела, удалив всю ногу. Муравьи лечили повреждённые большеберцовые кости (сегмент нижней конечности), которые с меньшей вероятностью выживают после ампутации, путём облизывания.