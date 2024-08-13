В России разработали ИИ для заполнения медицинских документов

В МФТИ разработали ПО для врачей, которое поможет уменьшить количество бумажной работы

Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ), разработали новый ИИ-инструмент, который поможет врачам сократить время, затрачиваемое на бумажную работу. Как сообщили в пресс-службе института, программа предназначена для автоматизации рутинных задач, таких как заполнение документации и выписывание направлений.

По данным МФТИ, врачи тратят до 40% времени на оформление бумаг, что влияет на качество медицинского обслуживания и приводит к увеличению времени ожидания. Новая система, основанная на искусственном интеллекте, будет распознавать голос врача в реальном времени, автоматически заполнять медицинские карты, направлять пациентов к специалистам, а также генерировать рецепты и больничные листы. Это, по словам разработчиков, позволит врачам увеличивать количество принятых пациентов на 20% за смену.

Важно отметить, что вся информация о пациентах будет обрабатываться в рамках защищённой среды медицинских учреждений, что обеспечит сохранение конфиденциальности данных. МФТИ уверены, что их инновация изменит подход к медицинским осмотрам, позволив врачам сосредоточиться на лечении пациентов.