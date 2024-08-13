Риск рецидива детского лейкоза зависит от подтипа рака

Международная команда ученых проанализировала геном образцов острого лимфобластного лейкоза у 1496 детей. Оказалось, что риск рецидива рака связан с генетическими вариациями, дополнительными или отсутствующими хромосомами и подтипом рака — в зависимости от него опухоль может иметь низкую или высокую частоту рецидивов. По словам авторов, всем детям с ОЛЛ необходимо секвенировать геном опухолевых клеток. На основе этих данных врачи смогут регулировать интенсивность терапии на ранних этапах. Исследование опубликовано в журнале Journal of Clinical Oncology.

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Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — это злокачественное заболевание системы кроветворения. Чаще всего он поражает детей от года до шести лет и атакует костный мозг, лимфатические узлы, селезенку и другие органы. Пациенты с этой формой лейкоза часто выходят в ремиссию — излечиваются более 90% детей. Однако примерно 15% пациентов впоследствии вновь заболевают раком. В основном ученые исследуют риск рецидива на группах с высоким риском ОЛЛ, не затрагивая при этом группу со стандартным риском.

Американские и канадские исследователи решили это исправить. Они сосредоточились на генетических изменениях, связанных с предрасположенностью к раку, риском рецидива и с тем, как опухоли реагируют на терапию. Исследователи секвенировали геном и транскриптом образцов ОЛЛ с полной ремиссией и рецидивом у 1496 детей. Оказалось, что частота повторного возникновения опухоли связана с подтипом рака: например, одни подтипы ОЛЛ (гипердиплоидный и ETV6::RUNX1 ALL) имеют низкую частоту рецидивов, а другие (PAX5-измененный, TCF3/4::HLF, ETV6::RUNX1-подобный и BCR::ABL1-подобный) имеют повышенный риск рецидива. Кроме того, с риском рецидива связаны дополнительные или отсутствующие хромосомы и генетические изменения.

Таким образом, генетические вариации и подтипы рака влияют на риск повторного возникновения ОЛЛ. Из-за этого у пациентов, отнесенных к группе стандартного риска, могут быть опухоли с высоким риском рецидива. Полученные результаты позволят разработать новые персонализированные стратегии лечения.

«Всем детям с острым лимфобластным лейкозом необходимо секвенировать геном опухолевых клеток при первоначальной постановке диагноза, чтобы определить, имеют ли их опухолевые клетки признаки высокого риска. В таком случае можно будет увеличить интенсивность терапии на ранних этапах», — рассказал Чарльз Маллиган, старший автор исследования из Детской исследовательской больницы Святого Иуды, США.