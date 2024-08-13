Как алкозависимые могут снизить риск инфаркта

Люди, страдающие алкогольной зависимостью, могут снизить риск инфаркта, уменьшив дозу потребляемого спиртного, пришли к выводу ученые международной исследовательской группы. По результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, выяснилось, что снижение дозы также положительно сказалось на самочувствии больных диабетом и гиперлипидемией.

Ученые провели исследование среди 21 тысячи алкозависимых людей в возрасте от 40 до 79 лет. Они люди регулярно превышали норму потребляемого спиртного: мужчины пили свыше 196 граммов в неделю, а женщины — более 98 граммов в неделю.

В ходе исследования испытуемых поделили на две группы: первая употребляла высокую дозировку алкоголя, вторая — снизила его употребление до минимального возможного. Результаты показали, что у участников второй группы риск инфаркта и стенокардии оказался на 23% ниже, чем у участников первой.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что репутация «благородного напитка» сделала вино опаснее водки и пива. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнил, что злоупотребление этим алкогольным напитком вызывает такую же тяжелую зависимость, как и любое спиртное.