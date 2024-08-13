Обнаружены напитки, приближающие деменцию

По некоторым данным, в течение следующих 30 лет деменция будет встречаться гораздо чаще. Эта болезнь развивается, когда нейроны в мозге не могут поддерживать связь между собой. Учёные также выяснили, что напитки с большим количеством сахара негативно влияют на мозг.

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Если употреблять больше двух порций очень сладких напитков в день, то мозг человека может состариться на 11 лет. В целом сахар способен привести к повышенному кровяному давлению и может спровоцировать хронические воспалительные процессы в организме. Это — два предвестника старческого слабоумия.

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Существуют научные данные о том, что сладкие напитки ускоряют старение мозга. Некоторые исследования подтверждают, что употребление таких напитков может привести к уменьшению объёма мозга, ухудшению работы памяти.

Результаты одного исследования показали, что если человек каждый день будет употреблять один-два стакана сладких напитков, то его мозг состарится на 1,6 года. С точки зрения работы памяти данные оказались ещё более пугающими.

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