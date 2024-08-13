Женщинам рассказали о неожиданном влиянии менструального цикла на здоровье

Новое исследование выявило взаимосвязь между качеством сна и менструальной фазой, в которой находится женщина. Об этом неожиданном открытии врач Мириам Стоппард рассказала Daily Mirror.

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По словам Стоппард, недавно ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что в течение нескольких дней до и после менструации женщины наблюдают нарушение сна. В частности, уменьшается продолжительность ночного отдыха и увеличивается дневная активность. Специалистка отметила, что ученые также обратили внимание, что в эти же дни менструального цикла женщины становятся более эмоциональными, склонными к вспышкам гнева и апатии.

Врач указала, что хотя эти выводы могут быть потенциально полезны для лечения нарушений сна, они вполне могут оказаться неточными. Она пояснила, что в исследовании участвовала всего 51 женщина. Кроме того, на достоверность данных могло повлиять то, что их собирали в период с мая 2020 года по январь 2021 года. «Невозможно точно сказать, как пандемия коронавируса повлияла на результаты», — заключила Стоппард.

Ранее одним из главным факторов рака яичников назвали эндометриоз. По данным издания The Sun, это заболевание встречается у каждой десятой женщины.