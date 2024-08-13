Ученые перечислили негативные эффекты кетодиеты

В последние годы кетодиета стала достаточно популярной – в первую очередь, у «мясоедов», желающих снизить вес. Однако всё больше данных появляется о возможных негативных эффектах подобного рациона.

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Кетодиета, помимо преобладания в рационе насыщенных и ненасыщенных жиров, предусматривает высокое потребление белка и полный либо частичный отказ от углеводов. В результате в организме запускается процесс кетоза – это состояние, которое возникает на фоне углеводного голодания клеток из-за сокращения или полного исключения углеводов из рациона. Снижение веса при этом, действительно, происходит, однако есть и «побочные эффекты».

В одном из последних исследований, опубликованном на сайте Cell Reports Medicine, авторы сравнили эффективность трёх типов питания, участниками стали взрослые люди без ожирения.

Первая группа людей находилась на кетодиете, вторая группа – на диете с низким содержанием сахара, а третья – на обычной умеренной диете в качестве контрольной группы. Участники повторно проходили обследование для определения изменений в течение трёх месяцев.

В результате оказалось, что по изменения в составе тела лидировала первая группа: в среднем, участники потеряли 1,6 кг жира. Во второй группе этот показатель составил 1 кг.

Однако, при этом у участников на кетодиете уровень холестерина ЛПНП в крови был выше на 16%, по сравнению с контрольной группой, а уровень аполипопротеина В (белка – носителя «плохого» холестерина) – на 26%.

У участников из второй группы уровень холестерина ЛПНП в крови, напротив, снизился на 10%, а аполипопротеина В остался на исходном уровне.

Кроме этого, был выявлен и ещё один негативный эффект кетодиеты: у добровольцев из первой группы было диагностировано нарушение баланса в микробиоме кишечника, в частности, значительное снижение относительной численности бифидобактерий к 4-й неделе и сохраняющееся на 12-й неделе. Как известно, бифидобактерии относятся к положительной микрофлоре и важны для работы всего организма, включая иммунную систему.