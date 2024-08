Найден новый метод защиты трансплантированных сердец от отторжения

Американские учёные разработали метод, который может значительно повысить защиту трансплантированных сердец от отторжения. Их исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предложило новый подход к подготовке донорских органов и реципиентов с помощью антител против воспаления.

Исследование на мышах показало, что трансплантированные сердца функционировали дольше, когда получатели органов также проходили лечение антителами перед операцией. Это лечение направлено на блокировку врождённого иммунного ответа, который обычно возникает в ответ на микробные инфекции и может вызывать опасное воспаление в трансплантированных органах.

Команда исследователей обнаружила, что блокировка сигналов, передаваемых белками CD40L и TNFα, снижает воспаление и увеличивает продолжительность работы трансплантированного сердца. В будущем данный метод может быть адаптирован для человеческих трансплантаций.

Следующим шагом будет изучение других способов блокировки воспалительного ответа, таких как антитела против CD40 и биологические препараты, нацеленные на рецепторы TNF.