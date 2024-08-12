Названы препараты, которые сильнее всего поражают печень

Ученые провели исследование и установили препараты, способные вызвать тяжелое поражение печени, в списке оказались метронидазол (противомикробное средство), ставудин (противовирусное), эрлотиниб, леналидомид или талидомид (противоопухолевые), хлорпромазин (антипсихотик), изониазид (противотуберкулезный). Результаты опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine. Эксперты выяснили, что около 20% пациентов испытывают побочные эффекты от употребления лекарств, причем чаще всего это отражается на печени.

Ученые из США проанализировали электронные медицинские записи 8 млн человек за период с 2000 по 2021 год. В результате исследования было выявлено 1739 случаев госпитализации из-за острой печеночной недостаточности. Ученые составили список из 17 лекарств, причиняющих более пяти случаев поражения печени на 10 тысяч человек. Из них 11 ранее считались безопасными для этого органа.

Также исследователи выявили восемь лекарств, которые ранее считались наиболее гепатотоксичными, но на самом деле должны быть отнесены к группе наименее токсичных для печени. К ним относятся статины, а также некоторые антибиотики и противогрибковые препараты.

Ранее заслуженный врач России, главный врач Клинической больницы им. Виноградова профессор Ольга Шарапова заявила, что раннее обнаружение онкологии существенно увеличивает шансы на то, чтобы выжить. По ее словам, своевременная диагностика заболевания — это ключевой фактор успешного лечения и роста качества жизни больного.