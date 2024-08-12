Ученые объяснили, как стресс разрушает иммунитет

Ученые из Университетского колледжа Корка (Ирландия) обнаружили, что стресс уничтожает кишечные бактерии Lactobacillus, защищающие организм от воспаления и регулирующие иммунитет. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Ученые проанализировали пути нейронной связи между кишечником и мозгом. Они сосредоточились на железах Бруннера — небольших органах в стенках тонкого кишечника. Известно, что эти железы вырабатывают слизь и содержат множество нейронов.

В рамках эксперимента мышам удалили железы Бруннера. В результате у грызунов в кишечнике исчезли бактерии Lactobacillus. В здоровом желудочно-кишечном тракте они стимулируют выработку белков, которые действуют как барьер между клетками кишечника. Они удерживают большую часть содержимого внутри и позволяют питательным веществам проникать в кровь.

Когда лактобактерии исчезают, кишечник становится проницаемым. Это позволяет чужеродным молекулам попадать в кровоток, вызывая воспаление и повышая вероятность развития различных заболеваний.

Также исследователи установили, что у мышей, находящихся в состоянии стресса, наблюдалось ухудшение иммунной функции, сходное с таковым у лишенных желез Бруннера грызунов. Ученые предположили, что стресс способен «отключать» эти железы, тем самым разрушая иммунитет.