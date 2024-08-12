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Одноклеточного паразита использовали для лечения мозга

Международная группа ученых обнаружила, что паразит Toxoplasma gondii может использоваться для доставки лечебных белков в клетки мозга. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Microbiology, представляют собой новый подход к лечению неврологических заболеваний, который задействует паразитов в качестве средства доставки лекарств в мозг.

Ученые использовали одноклеточного паразита для лечения мозга
© Lenta.ru

Toxoplasma gondii является одноклеточным паразитом, способным проникать через гематоэнцефалический барьер. В то же время гематоэнцефалический барьер обычно блокирует проникновение большинства препаратов, что значительно усложняет лечение заболеваний мозга.

Ученые модифицировали токсоплазму, чтобы она могла переносить и выделять белок MeCP2, регулирующий активность генов в мозге. Этот белок был соединен с одним из секретируемых белков паразита, что позволило ему эффективно проникать в нейроны и изменять экспрессию генов. Эксперименты на нейронах, выращенных в чашке Петри, и на инфицированных мышах подтвердили успешную доставку гибридного белка в клетки мозга.

Генетический дефицит MeCP2 связан с синдромом Ретта — редким неврологическим расстройством, вызывающим прогрессирующую потерю двигательных функций. Исследование показывает, что модифицированная токсоплазма может доставлять этот белок в клетки мозга, что потенциально открывает новые возможности для лечения синдрома Ретта и других неврологических заболеваний, связанных с нарушением функций белков, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Несмотря на перспективность метода, его использование в клинической практике сталкивается с серьезными препятствиями. Токсоплазма вызывает хроническую инфекцию, что может нанести вред организму, особенно важным органам, таким как мозг, глаза и сердце. Кроме того, иммунная система людей, уже инфицированных паразитом, будет быстро уничтожать новые формы токсоплазмы.

Однако в некоторых случаях преимущества использования токсоплазмы для доставки лекарств могут перевешивать риски. Ученые рассматривают возможность создания безопасных форм этого паразита, которые могли бы эффективно доставлять необходимые белки, не нанося вреда организму.

Наука