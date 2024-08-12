Чем грозит недостаток магния в рационе

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что недостаток магния в рационе не только повышает риск развития диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера, но и повреждает ДНК, ускоряя старение организма. Результаты опубликованы в European Journal of Nutrition.

© Газета.Ru

Магний — это важный пищевой компонент, содержащийся в цельнозерновых продуктах, листовой зелени, темном шоколаде, орехах и бобовых. Он помогает организму вырабатывать энергию, укрепляет зубы и кости, регулирует уровень сахара в крови и кровяное давление, а также обеспечивает нормальную работу мышц (в том числе сердечной).

Ранее опубликованные научные работы показали, что недостаток магния в рационе может повысить риск различных заболеваний. В ходе работы над новым исследованием научный коллектив из Австралии обнаружил, что дефицит этого микроэлемента также может ускорять старение, повреждая ДНК.

Ученые пришли к такому выводу, проведя анализ образцов крови 172 человек среднего возраста. Они обнаружили, что у людей с низким уровнем магния в крови было много гомоцистеина — аминокислоты, которая может повреждать гены и быть причиной различных «поломок» и мутаций, ведущих к диабету, болезням Паркинсона и Альцгеймера, некоторым видам рака и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Исследователи объяснили, что гомоцистеин, уровень которого повышается при дефиците фолатов и витамина B12, токсичен для клеток. Магний нейтрализует действие гомоцистеина, тем самым защищая организм от преждевременного «износа» и болезней.