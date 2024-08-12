Создан первый в России индивидуальный ультразвуковой спирограф

Индивидуальный прибор для контроля состояния пациентов с легочными патологиями, который не имеет аналогов в России, разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Разработку планируют протестировать на базе клиник вуза и зарегистрировать в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе СибГМУ.

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В пресс-службе пояснили, что спирограф предназначен для измерения дыхательных параметров и выявления нарушений в работе легких человека. В основе работы прибора - принцип измерения потока воздуха с помощью встроенных ультразвуковых датчиков.

"Телемедицинский спирограф нового поколения "Спиро" представляет собой портативный прибор для контроля состояния пациентов с хронической легочной патологией и не имеет аналогов в РФ. Прототип изделия был создан экспертами научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ в рамках программы развития "Приоритет-2030". Разработка будет опробована на базе клиник СибГМУ. Эксперты планируют получить практический продукт и коммерциализировать результаты в течение 2024 года. Также на этот год запланирована регистрация медицинского изделия", - сказано в сообщении.

Разработка позволит пациентам с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой лучше контролировать свое состояние, а врачам, проводящим мониторинг, более адекватно корректировать лекарственную терапию. Также прибор может применяться во время респираторной реабилитации после перенесенного COVID-19 по показаниям пульмонолога.

Прибор, разрабатываемый экспертами СибГМУ, универсален и может применяться в составе телемедицинских комплексов и в качестве прибора индивидуального применения. Встроенные датчики обеспечивают возможность передачи параметров дыхания на мобильное устройство по беспроводному каналу связи и последующей оценки специалистами.