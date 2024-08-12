В России применили «донорский иммунитет» для лечения поражений кожи

В клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета стали применять новые методы диагностики и лечения пузырчатки - жизнеугрожающего тяжелого поражения кожи. Врачам удалось добиться длительной ремиссии у пациентов и избавить их от побочных эффектов, возникающих при традиционной гормонотерапии. Новая терапевтическая схема, разработанная в Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Университета, представляет собой сочетание уколов человеческого иммуноглобулина и фильтрации плазмы крови.

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Кроме того, ученые выявили конкретные маркеры, которые указывают на плохую чувствительность к базовой терапии, что позволяет прогнозировать течение болезни и подобрать человеку персональное лечение.

Пузырчатка - жизнеугрожающее заболевание, при котором на коже или слизистых оболочках образуются пузыри. Основная причина - нарушение функции иммунной системы под воздействием провоцирующих факторов, например, инфекций или агрессивных условий окружающей среды. В результате клетки организма становятся для иммунной системы антителами. Обычно пузырчатка возникает у людей с наследственной предрасположенностью.

Для лечения в первую очередь применяют гормональную терапию, рассказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, член-корреспондент РАН Ольга Олисова. Начинают с высоких доз гормональных препаратов, а потом постепенно уменьшают их, одновременно применяя иммуносупрессивное лекарство, которое подавляет иммунитет.

Но гормонотерапия дает желаемый эффект не всегда, к тому же при длительном применении гормональных лекарств нередко возникают побочные эффекты.

Поэтому в Клинике сделали упор на персонализированную терапию.

"Наши сотрудники выявили биологические, в том числе геномные маркеры стероидной резистентности, то есть плохой чувствительности больных к базовой терапии системными гормонами. Это позволяет понять, достаточно ли будет препаратов, которые мы обычно назначаем, или нужно выбрать другой метод терапии", - отметила Ольга Олисова.

По таким маркерам можно заранее спрогнозировать течение пузырчатки и выбрать персонализированную таргетную терапию на раннем этапе заболевания, не дожидаясь стадии, когда это будет угрожать его жизни, отметила доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Анфиса Лепехова.

Врачи клиники используют два основных метода лечения. Один из них - применение генно-инженерных биологических препаратов, блокирующих определенные воспалительные цитокины - белки, которые синтезируются клетками иммунной системы и играют ведущую роль в развитии заболевания.

"Сначала мы лечили этими препаратами псориаз, одно из самых распространенных заболеваний, а теперь используем их и для терапии пациентов и с пузырчаткой, и атопическим дерматитом, и облысением, и гнойным гидраденитом, и другими заболеваниями, позволяя контролировать кожный процесс и добиваться длительной ремиссии. Конечно, для каждого заболевания нужны разные препараты, например, для лечения пузырчатки используем ритуксимаб", - сказала Ольга Олисова.

Второй, новый, способ лечения пузырчатки разработали в самой Клинике. Пациенту вводят человеческий иммуноглобулин - концентрированный раствор белковой фракции, которая выделена из плазмы крови здоровых доноров. Кроме инъекций больному проводят плазмаферез - фильтрацию плазмы крови. Во время этой процедуры кровь разделяют на компоненты - клетки крови и плазму. Клеточная масса сразу же возвращается в организм, а плазму пропускают через специальный фильтр.

"По сути кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток", - пояснила Ольга Олисова.

Чтобы очистить всю плазму крови человека, аппарату требуется всего около четырех часов.

Как пояснила Анфиса Лепехова, комплексная терапия помогает добиться длительной ремиссии заболевания, пациенту быстро снижают дозу системных стероидов, то есть синтетических гормонов, чтобы избежать связанных с этим побочных эффектов.