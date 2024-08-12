Ученые создали новый революционный инсулин

Препарат самостоятельно регулирует свою активность с учетом уровня глюкозы в крови пациента. Это сокращает частоту инъекций - до 1 раза в неделю. В настоящее время страдающие этим типом диабета вынуждены совершать до 10 инъекций ежесуточно.

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Последствиями такой практики являются постоянные колебания уровня сахара в крови, физический дискомфорт и иные долгосрочные расстройства. По данным британской газеты The Guardian, постоянный контроль уровня сахара в крови - это источник стресса для пациентов.

Новый инсулин получил название "инсулин, чувствительный к глюкозе" (GRI). Если препарат “отслеживает” низкий уровень сахара, то он переходит в неактивное состояние. То есть риск гипогликемии снижается.

Инсулин GRI стал результатом совместной работы исследовательских групп из:

Стэнфордского университета (США);

Университета Монаша (Австралия);

Чжэцзянского университета (Китай).

Бюджет проекта составил 3,6 млн долларов США.

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