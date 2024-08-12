Ученые создали новый революционный инсулин

Получен инсулин, который совершит революцию в лечении диабета и снизит частоту инъекций до 1 раза в неделю
Препарат самостоятельно регулирует свою активность с учетом уровня глюкозы в крови пациента. Это сокращает частоту инъекций - до 1 раза в неделю. В настоящее время страдающие этим типом диабета вынуждены совершать до 10 инъекций ежесуточно.
Последствиями такой практики являются постоянные колебания уровня сахара в крови, физический дискомфорт и иные долгосрочные расстройства. По данным британской газеты The Guardian, постоянный контроль уровня сахара в крови - это источник стресса для пациентов.
Новый инсулин получил название "инсулин, чувствительный к глюкозе" (GRI). Если препарат “отслеживает” низкий уровень сахара, то он переходит в неактивное состояние. То есть риск гипогликемии снижается.
Инсулин GRI стал результатом совместной работы исследовательских групп из:
- Стэнфордского университета (США);
- Университета Монаша (Австралия);
- Чжэцзянского университета (Китай).
Бюджет проекта составил 3,6 млн долларов США.
Ранее стало известно, чтобы привить привычку есть овощи, важно понимать их пользу.