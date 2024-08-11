Ученые выяснили, почему люди по-разному теряют вес

Учёные из Университета Кобе в Японии совершили открытие, которое может привести к революционным изменениям в лечении ожирения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecular Metabolism, они выявили ключевой фактор, который может объяснить, почему некоторые люди теряют больше веса, чем другие при таком же уровне физической активности.

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Авторы обнаружили, что уровень определённых белков в организме может существенно влиять на эффективность тренировок и последующее снижение массы тела. Это открытие подчёркивает, что не все люди реагируют на физическую активность одинаково.

Учёные предполагают, что в будущем можно будет создавать персонализированные программы тренировок и диет, основанные на анализе белкового профиля каждого человека.