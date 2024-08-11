Печеный картофель оказался полезен для людей с диабетом

Неда Ахаван, доцент кафедры кинезиологии и диетологии в Школе комплексных медицинских наук UNLV, недавно представила результаты своей работы. Она обнаружила, что картофель имеет ряд преимуществ для здоровья для тех, у кого диабет 2 типа.

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Для проведения нового исследования Неда Ахаван привлекла 24 участника. У всех из них был сахарный диабет 2 типа.

Испытуемым давали каждый день заранее приготовленный печёный картофель с кожурой весом 100 г. В нём было всего 20 г углеводов. Контрольная же группа употребляла аналогичную порцию белого риса с тем же количеством калорий и углеводов. Длилось исследование 12 недель. Участникам разрешалось также добавлять в картошку травы и специи, до ½ столовой ложки масла.

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У людей, которые ели картофель, было умеренное снижение уровня глюкозы в крови натощак. Помимо этого, у них улучшился состав тела, уменьшилась окружности талии, снизилась частота сердечных сокращений в состоянии покоя.

Результаты проведённой работы показывают, что белую картошку можно с пользой для здоровья включать в рацион людей с диабетом 2 типа и заменять ей другие продукты с высокой гликемической нагрузкой (длиннозернистый белый рис).

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