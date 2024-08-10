Российские ученые разработали технологию обработки ран светом

Учёные МИФИ разработали устройство для оперативной дезинфекции ран с помощью светового излучения определённого спектра.

© Ferra.ru

В НИЯУ МИФИ создали уникальное устройство для лечения ран, которое использует светодиодную технологию. Новая установка, разработанная совместно с компанией «БИОСПЕК», предназначена для дезинфекции ран с помощью контролируемого облучения красным светом. Устройство обеспечивает широкое покрытие и высокую мощность излучения, что позволяет обрабатывать раны площадью до 20 на 20 сантиметров.

Прибор работает в паре с фотосенсибилизаторами — веществами, усиливающими чувствительность тканей к свету. Когда фотосенсибилизатор, находящийся в бактериальной клетке, взаимодействует с излучением, образуются активные формы кислорода, которые уничтожают патогены. У микроорганизмов не вырабатывается устойчивость к такому воздействию, что делает установку эффективной даже против антибиотикоустойчивых бактерий.

Устройство также оборудовано цифровым модулем видеоконтроля, который помогает определять оптимальную длительность сеанса для каждого пациента. Это не только способствует дезинфекции, но и ускоряет регенерацию тканей. Разработчики считают, что такая установка будет полезна в госпиталях, ожоговых центрах и хирургических клиниках. Клинические испытания устройства проводились с разрешения Локального этического комитета Сеченовского университета.