Профессор высказался на тему эпигенетики

Профессор Сергей Киселев, глава лаборатории эпигенетики в Институте общей генетики им. Вавилова, заявил, что эпигенетический профиль человека отражает состояние организма, но не является причиной старения. Он отметил, что американский ученый Дэвид Синклер предложил использовать эпигенетику для лечения таких заболеваний, как Альцгеймер и глаукома, однако эти методы требуют серьезной проверки.

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Исследования показывают, что переживание потери близких в молодости может ускорить старение. Ученые применяют эпигенетические часы для оценки биологического возраста, анализируя изменения в ДНК. Несмотря на обсуждение теории информации о старении, она пока не имеет научного подтверждения.

Киселев подчеркнул, что старение и смерть — естественные процессы, а эпигенетика может как замедлить, так и ускорить их. Успешные эксперименты с факторами Яманаки, которые возвращают клетки к состоянию стволовых, открывают перспективы продления жизни, но также несут риски, связанные с опухолями и другими последствиями.