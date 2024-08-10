Российские врачи восстановили язык онкобольному пациенту

47-летний пациент курил дольше 30 лет. В конце весны этого года он заметил сбоку языка язву, но к врачам пришёл, только когда она стала болеть и комфортно есть уже не получалось. К тому моменту новообразование выросло до 2,5 см. Врачи провели уникальную операцию. Теперь мужчину ждёт долгий период радилогического и лекарственного лечения.

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Диагноз

Края язвы были нечёткими и неровными, если её задеть — появлялась кровь. В Краснодарском клиническом онкодиспансере мужчине поставили диагноз «рак языка 2 стадии» и решили делать операцию с последующей реконструкцией органа.

Операция

С пациентом работали две бригады хирургов. На протяжении 8 часов они делали всё возможное, чтобы он смог есть, дышать и говорить.

Реконструкция

Одной из проблем было то, что структуры языка невозможно закрыть местными тканями, поэтому врачи использовали для восстановления участок тканей с предплечья.

«Восстановление языка после радикального удаления злокачественных новообразований с последующей реабилитацией пациентов и возвращением их к полноценной жизнедеятельности остаётся актуальной и сложной проблемой уже на протяжении нескольких десятилетий», — рассказал главный врач Краснодарского клинического онкодиспансера Роман Мурашко.

Совет онколога

Врач напомнил, что основная причина рака языка — курение, и порекомендовал избавиться от этой привычки.

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