Как похудеть на диване перед включенным телевизором

Многие хотели бы похудеть, при этом не прикладывая никаких усилий — мало кто жаждет изнурять себя тренировками или отказываться от любимых блюд. Для таких людей у британских учёных есть сенсация — можно просто сидеть на диване, смотреть телевизор и худеть.

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Что выяснили учёные

Британские учёные из Университета Лафборо обнаружили, что просмотр спортивных передач с активным участием зрителя может заменить реальную тренировку. Исследователи вывели формулу «Сила ликования», которая зависит от:

1) веса человека;

2) времени просмотра передачи;

3) силы его вовлечённости;

4) силы ликования;

5) времени ликования.

На основе этой формулы учёные выяснили, что стандартный мужчина весом в 80 кг, пока смотрит 90-минутный матч и ёрзает на месте, бьёт кулаком по подушке, хлопает по коленям и ликует хотя бы ¾ матча, потеряет 540 ккал, а это эквивалентно 45-минутной пробежке.

При этом фанат тенниса, который при тех же базовых данных смотрит матч в 3 часа, потратит 430 ккал, а это равняется часу, проведённому в бассейне. Любитель лёгкой атлетики во время часового соревнования сожжёт160 ккал — столько же, сколько он потратил бы во время 30-минутной прогулки.

Это все зависит от сердечных сокращений, которые учащаются в моменты эмоционального волнения, объяснил Daily Mail.

Упражнения «для ленивых»

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