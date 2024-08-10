Можно ли заболеть раком, не срезая кожуру с огурцов

Исследователи из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае провели эксперимент, чтобы выяснить, может ли повлиять употребление огурцов и яблок с кожурой на риск развития онкологического заболевания в организме. Учитывая, конечно, то, что при выращивании продуктов использовались пестициды. Согласно выводам ученых, обычное мытье продуктов не устраняет следы опасных для организма веществ, которые связаны со злокачественными образованиями печени.

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Тестируемые в рамках эксперимента фрукты и овощи опрыскивали пестицидами, используя тирам и карбендазим. Последний, например, ранее связали с риском развития рака печени. Следы пестицидов, как рассказали исследователи, в итоге оставались на кожуре продуктов даже после мытья.

Однако те дозы, которые нашли китайские исследователи на помытых плодах и овощах, оказались слишком малы для того, чтобы причинить человеку существенный вред, передает издание Daily Mail со ссылкой на специалистов.

Таким образом, отказываться от употребления фруктов и овощей из-за страха чем-либо заболеть не стоит - если вам так будет спокойнее, можете срезать кожицу с того же огурца. Но точно не стоит пренебрегать тщательным мытьем продуктов перед употреблением в свежем виде или для приготовления блюд.

Ранее американские исследователи из Университета Роки Виста сравнили риск развития рака из-за использования пестицидов, которые могут применяться в сельском хозяйстве, с курением. Было отмечено, что риск развития онкологии повышают не отдельные виды пестицидов, а некоторые их комбинации.