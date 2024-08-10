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Ученые выяснили, можно ли заболеть раком, не срезая кожуру с огурцов

Исследователи из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае провели эксперимент, чтобы выяснить, может ли повлиять употребление огурцов и яблок с кожурой на риск развития онкологического заболевания в организме. Учитывая, конечно, то, что при выращивании продуктов использовались пестициды. Согласно выводам ученых, обычное мытье продуктов не устраняет следы опасных для организма веществ, которые связаны со злокачественными образованиями печени.

Можно ли заболеть раком, не срезая кожуру с огурцов
© Российская Газета

Тестируемые в рамках эксперимента фрукты и овощи опрыскивали пестицидами, используя тирам и карбендазим. Последний, например, ранее связали с риском развития рака печени. Следы пестицидов, как рассказали исследователи, в итоге оставались на кожуре продуктов даже после мытья.

Однако те дозы, которые нашли китайские исследователи на помытых плодах и овощах, оказались слишком малы для того, чтобы причинить человеку существенный вред, передает издание Daily Mail со ссылкой на специалистов.

Таким образом, отказываться от употребления фруктов и овощей из-за страха чем-либо заболеть не стоит - если вам так будет спокойнее, можете срезать кожицу с того же огурца. Но точно не стоит пренебрегать тщательным мытьем продуктов перед употреблением в свежем виде или для приготовления блюд.

Ранее американские исследователи из Университета Роки Виста сравнили риск развития рака из-за использования пестицидов, которые могут применяться в сельском хозяйстве, с курением. Было отмечено, что риск развития онкологии повышают не отдельные виды пестицидов, а некоторые их комбинации.

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