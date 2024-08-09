Ученые рассказали, какая физическая активность не защищает от инсульта

Ученые из Университета Гетеборга обнаружили, что физической активности на работе и выполнения домашних обязанностей недостаточно для профилактики инсульта. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

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В исследовании участвовали 3 614 человек из Германии. На первом этапе ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья добровольцев и их образ жизни. Исследователи оценили уровень физической активности участников с помощью данных шагомеров и попросили их рассказать, как они добираются на работу и проводят свободное время. После этого началась фаза наблюдения.

В течение 20 лет наблюдения инсульт перенесли 269 участников. У 120 из них это сердечно-сосудистое событие повлекло за собой опасные последствия. Ученые обнаружили, что риск инсульта был снижен у тех, кто тренировался, активно отдыхал и регулярно ходил пешком. Активность на рабочем месте и выполнение домашних обязанностей, напротив, не были эффективны для профилактики инсульта.

По словам ученых, тяжелая работа часто связана со стрессом, отсутствием нормального отдыха, загрязнением воздуха и плохими социально-экономическими условиями. Эти факторы могут свести на нет оздоровительный эффект от физической активности.