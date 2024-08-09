Ученые предупредили о вреде популярного подсластителя

Американские ученые из клиники Кливленда выяснили, что подсластитель эретрит, который широко применяется при производстве различных продуктов, может стать причиной тромбоза. Он обрел популярность благодаря своей низкой калорийности, но его употребление плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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Достаточно всего 30 граммов этого вещества, чтобы активность тромбоцитов значительно усилилась, что может привести к закупорке вен. При этом аналогичные дозировки обычного сахара подобных эффектов не вызвали.

В натуральном виде эретрит содержится в дынях, сливах, винограде, а в виде порошка он добавляется в жвачки, газировки и кондитерские изделия.

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