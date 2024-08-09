Выявлена связь между высоким сахаром и риском летального исхода

Ученые из исследовательского центра при больнице Дель Мар в Барселоне обнаружили, что повышенный уровень глюкозы в крови при поступлении с ишемическим инсультом существенно увеличивает риск неблагоприятного или летального исхода в течение трех месяцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Diabetology.

© Poslednie-novosti.com

В ходе анализа данных 2774 пациентов, перенесших инсульт, ученые отметили, что высокие уровни сахара в момент госпитализации коррелируют с увеличением вероятности неблагоприятных исходов. Каждое повышение уровня глюкозы на 10% связано с ростом риска ухудшения прогноза на 7%.

Особенно уязвимыми оказались пациенты с резкими скачками уровня сахара: у них вероятность неблагоприятного исхода увеличивалась на 62%, а летального — на 88%. Эти данные подчеркивают важность контроля уровня глюкозы у пациентов с ишемическим инсультом.