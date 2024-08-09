Ученые нашли в составе тампонов токсины

Ученые нашли в составе тампонов 14 популярных брендов мышьяк, свинец, ртуть и другие токсичные вещества, которые могут вызвать рак, диабет и бесплодие, пишет журнал Environmental International со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

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Эксперты назвали основной причиной наличия токсичных веществ в средствах гигиены халатность производителей по всему миру. Так, специалисты выявили два вероятных способа их попадания в сырье для производства тампонов.

Первым могло стать расположение хлопковых полей возле свинцовых заводов или иных опасных производств. Вторым вариантом появления опасных веществ в тампонах специалисты сочли добавление в предметы гигиены красок, антибактериальных средств и отбеливателей, в составе которых могли оказаться вредные примеси.

Ученые выявили в тампонах превышающее нормальный уровень количество мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, ртути, никеля, свинца, ванадия и цинка.

При попадании всех этих веществ в организм, женщина может столкнуться с проблемами в репродуктивной и эндокринной системах. Кроме того, они опасны для сердечно-сосудистой системы и могут привести к развитию рака, а также вызвать нарушения работы нервной системы. В ряде случаев опасные вещества разъедают микрофлору половых органов.

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