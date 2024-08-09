Ученые выявили 17 видов рака, угрожающих миллениалам

Американские ученые сделали тревожный вывод о высоком риске развития онкологических заболеваний у представителей поколения X и миллениалов. Исследование, в котором были проанализированы истории болезней 23,6 миллиона пациентов в возрасте от 25 до 84 лет, выявило 17 видов рака, особенно опасных для людей, родившихся с 1970-х годов.

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Также было рассмотрено 7,3 миллиона случаев смертей от рака в период с 2000 по 2019 год. В результате исследования установлено, что поколения X и миллениалы более подвержены раку молочных желез, яичников, желудка, поджелудочной железы и колоректальному раку.

Ученые отметили заметный рост случаев рака почек, тонкого кишечника и поджелудочной железы, однако причины этой тенденции остаются неясными. Предполагается, что на ситуацию влияют ожирение и нездоровый образ жизни, которые становятся серьезной проблемой среди молодежи в США.