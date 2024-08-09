Может ли заменитель сахара повышать риск тромбоза

Ученые из клиники Кливленда установили, что популярный подсластитель эритрит может провоцировать тромбоз. Однако Совет США по контролю качества низкокалорийной продукции призвал с осторожностью отнестись к таким выводам. Об этом сообщает издание HealthNews.

Недавнее исследование ученых из клиники Кливленда показало, что низкокалорийный подсластитель эритрит может оказывать нежелательное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В частности, было установлено, что потребление 30 граммов эритрита значительно усиливает активность тромбоцитов, что потенциально повышает риск образования тромбов. Потребление аналогичного количества сахара не оказывало такого же эффекта.

Эритрит — это порошок, который быстро растворяется при смешивании с другими продуктами и жидкостями. Он широко используется для изготовления жевательных резинок, газированных напитков, низкокалорийных кондитерских изделий. Это вещество также содержится в натуральных продуктах — грибах, фруктах и овощах (дынях, сливах, винограде, грушах).

По словам исследователей из клиники Кливленда, стандартная порция подслащенной эритритом пищи или напитка может резко стимулировать образование тромбов. Однако Американская Ассоциация пищевой промышленности и Совет по контролю качества низкокалорийной продукции ставит такие выводы под сомнение. По словам президента ассоциации Карлы Сондерс, потребители должны интерпретировать результаты научной работы с особой осторожностью.

Эксперт заявила, что ограниченная выборка исследования (10 участников) не позволяет корректно оценить влияние эритрита на здоровье. Кроме того, добровольцы употребили чрезмерное количество эритрита, почти в два-три раза превышающее максимальное содержание этого вещества в разрешенных к продаже в США напитков. В исследовании также отсутствовал контроль над факторами образа жизни, которые могли повлиять на результаты.

Сондерс добавила, что эритрит является проверенным безопасным и эффективным средством для тех, кто стремится снизить потребление сахара и калорий.

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