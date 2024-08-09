Двухэтапная вакцина от гриппа оказалась безопасной и эффективной

Ученые предложили новую стратегию вакцинации от гриппа, которая включает в себя внутримышечную векторную вакцину с вирусом везикулярного стоматита и назальный препарат с ослабленным живым вирусом гриппа. Протестировав ее, специалисты пришли к выводу, что она безопасна и эффективна для животных. После дополнительных исследований ее начнут проверять на людях. Работа опубликована в журнале PLOS Pathogens.

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Обычно сезонные вакцины от гриппа состоят из неактивных компонентов вируса, которые врач вводит в мышцы. Благодаря этому иммунная система учится распознавать и бороться с болезнью. Однако этот подход не дает организму возможность идентифицировать вирус в верхних дыхательных путях, где он появляется в первую очередь. Из-за этого патоген может мутировать в новые штаммы, которые способны избегать иммунной атаки.

Вакцина на основе живого модифицированного вируса гриппа, который не может вызвать заболевание, — эффективная альтернатива. Такие препараты можно вводить через нос, где они вызывают многосторонний иммунный ответ против инфекции.

Группа ученых протестировала такую вакцину на свиньях. Оказалось, что она вызывает сильный иммунный ответ, животные переносят ее бессимптомно. Однако вакцинированные свиньи начинали распространять вирус в течение долгого периода. Ученые отметили, что если бы такая вакцина использовалась для людей, то вирус мог бы передаваться людям с ослабленным иммунитетом.

Тогда исследователи разработали двухэтапную стратегию вакцинации. Она заключается в том, что ученые сначала заразили свиней везикулярным стоматитом с вирусом, который не мог размножаться. Этот препарат послужил «транспортом» для вакцины от гриппа под названием NS1(1-126)-ΔPAX, которую ввели после через нос. Иммунный ответ против гриппа оказался очень сильным во всем организме свиней, в том числе в верхних дыхательных путях. Также у животных были отрицательные тесты на грипп. Таким образом, такой подход к вакцинации не дает вирусу размножаться в верхних дыхательных путях.

По сравнению с свиньями, которым была введена только назальная вакцина, животные, привитые двумя препаратами, распространяли гораздо меньшее количество вируса из верхних дыхательных путей. Более того, интраназальный препарат усилил специфичный иммунный ответ для гриппа: увеличилось количество Т-хелперов — клеток, которые отвечают за иммунный ответ, — и антител IgG.

Ученые пришли к выводу, что новый двухэтапный подход может помочь бороться с гриппом более эффективно. Они планируют провести дополнительные испытания, прежде чем эта стратегия будет испытана на людях.