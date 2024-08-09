Женщины подвергаются серьезной "цифровой перегрузке" на работе и дома

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии и их британские коллеги из Ланкастерского университета выяснили, что использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вызывает у женщин больший стресс по сравнению с мужчинами.

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Женщины чаще страдают от "цифровой перегрузки" как на рабочем месте, так и вне его. Исследование опубликовано в научном журнале Community, Work & Family (CWF).

"Поскольку частое использование ИКТ требует времени и усилий, оно представляет собой новую форму труда", — отметил руководитель проекта, профессор Ян Ху.

Команда проанализировала данные 6654 работающих женщин в возрасте 30-59 лет из 29 стран с как минимум одним ребенком и хотя бы одним живым родителем. Оказалось, что женщины в 1,6 раза чаще мужчин совмещают цифровые коммуникации и на работе, и дома. При этом женщины используют ИКТ на рабочем месте на 31% реже мужчин, но в 2,6 раза чаще при выполнении семейных обязанностей. Результаты исследования также показали что дистанционная работа усугубляет непропорциональную цифровую нагрузку на женщин еще сильнее.