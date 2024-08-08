Назван важный фактор продуктивной работы из дома

Продуктивность удаленной работы зависит от обустройства домашнего офиса. Это доказало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

© Газета.Ru

Ученые опросили голландских работников на удаленке. Они сообщали о более высокой производительности и меньшем уровне выгорания, если они были удовлетворены обстановкой своего домашнего офиса.

Особенно важными оказались достаточная вентиляция и комфортная температура. Также влияли: уровень шума, качество компьютерного экрана и удобство кресла.

Предыдущие исследования показали, что качество воздуха связано с производительностью на рабочем месте. Инвестиции в удобство рабочего места могут повысить шансы на продуктивную работу, заключили ученые.

До этого были названы самые популярные профессии для удаленной работы в России. В зависимости от уровня квалификации такие работники могут зарабатывать до 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что тренд на удаленную работу идет на спад в Москве, но сохраняется в регионах.