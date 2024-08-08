Забота о домашнем животном оказалась полезна при депрессии

Результаты нового исследования с участием женщин среднего возраста показали, что сильная привязанность к питомцу связана с более низким уровнем тревожности. И это ещё не всё.

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Специалисты выяснили, что более тесная связь у женщин среднего возраста с собакой связана с более низкими показателями тревожности и депрессии. Особенно это касается тех, кто в детстве подвергся насилию.

Цель нового исследования состояла в том, чтобы понять, связана ли тесная связь с питомцем с уменьшением проявления депрессии и тревожности. В эту работу вошли 214 женщин из Nurses' Health Study 2. 140 участниц владели домашним животным; 56% - собакой, 33% - кошкой. Контрольная группа состояла из 74 участников, у которых никогда не было питомцев. Также учёные увеличили выборку и добавили в неё тех, кто сообщил о жестоком обращении в детстве.

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Средний образ участников равнялся 61 году. При этом 156 женщин подвергались в детстве насилию.

Учёные пришли к выводу, что более высокая привязанность к собакам была значительно связана с уменьшением симптомов депрессии и тревожности. В частности, с более низкими показателями депрессии, генерализованной тревожности и общих симптомов тревожности и депрессии. Сильнее этот эффект был выражен среди женщин, которые столкнулись в детстве с насилием.

У женщин, которые сильнее были привязаны к кошкам, существенного снижения депрессии или тревожности не было. Хотя в целом привязанность к домашним животным была связана с более низкой генерализованной тревожностью.

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