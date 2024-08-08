Как офисная работа влияет на сексуальное влечение: вы удивитесь

Популярность удаленного формата работы позволила экспертам выяснить, как на сексуальное влечение влияет посещение офиса. Так сказать, есть с чем сравнить.

Исследование портала DatingNews показало, что большинство респондентов действительно отмечают изменения: у 46% опрошенных сексуальное желание усилилось после возвращения в офис с «удаленки», а у 40% снизилось. Остальные не заметили изменений. Больше всех офис «возбуждает» женщин поколения Z — 56% из них сообщили о росте влечения во время офисной работы.

Однако симпатичные коллеги здесь ни при чем. Участницы исследования объяснили свой растущий сексуальный аппетит улучшением психического здоровья, причем 22% молодых женщин назвали это основной причиной. Интересно, что только 19% одиноких мужчин-зумеров ассоциируют возвращение в офис с ростом либидо, в то время как ни один мужчина того же поколения, состоящий в отношениях, с этим не согласился.

«Это показывает, как удаленная работа повлияла на психическое здоровье молодых одиноких людей, которые, возможно, проводили гораздо больше времени в одиночестве во время карантина, чем те, кто состоит или состоял в отношениях. Теперь, когда они снова могут общаться в офисе со своими коллегами, они чувствуют себя лучше и у них появляется настроение наверстать упущенное», — заключили авторы исследования.

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