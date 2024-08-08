Ученые нашли доказательства опасности сахарозаменителя

Исследование провели ученые клиники Кливленда. Они нашли новые доказательства того, что популярный искусственный подсластитель эритрит, который сегодня презентуется как безопасный, на самом деле может нести риски для здоровья. Авторы считают, что органы по регулированию пищевых продуктов должны взять это во внимание.

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Людям с лишним весом, сердечно-сосудистым риском, диабетом или метаболическим синдромом часто рекомендуется не употреблять сахар, а использовать сахарозаменители. Они бывают разные: так, эритрит примерно на 70% сохраняет сладость сахара и производится путем ферментации кукурузы.

В настоящий момент эритрит может использоваться широко, поскольку Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов классифицируют его как GRAS («общепризнанный безопасный») ингредиент. Однако новое исследование, на которое ссылается MedicalXpress, указывает на риски его использования.

В прошлом году команда уже публиковала исследование о том, что у кардиологических пациентов с высоким уровнем эритрита вероятность серьезных сердечных осложнений в течение следующих трех лет в два раза выше, чем у пациентов с низким уровнем. Эритрит делает тромбоциты более активными, что может повысить риск образования тромбов. Сахар такого эффекта не оказывает.

В этот раз ученые наблюдали за воздействием эритрита на тромбоциты, когда он употреблялся в дозе, которая обычно содержится в газировке без сахара или кексе. У 20 здоровых добровольцев средний уровень эритрита после употребления таких продуктов увеличился более чем в 1000 раз, по сравнению с первоначальным уровнем. Результаты также показали, что у участников наблюдалось повышенное образование тромбов после употребления эритрита, но никаких изменений не наблюдалось после употребления глюкозы.

Соавтор исследования У. Х. Уилсон Танг, директор по исследованиям сердечной недостаточности и трансплантации сердца в клинике Кливленда, озвучил опасения по поводу того, что стандартная порция подслащенной эритритом пищи или напитка может резко стимулировать тромбообразование. Он считает, что эритрит и другие сахарозаменители должны быть оценены на предмет потенциального долгосрочного воздействия на здоровье.