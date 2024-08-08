Ученые предупредили об опасности воды из пластиковых бутылок

Благодаря работе ученых мы узнаем о микропластике все больше тревожных подробностей. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Microplastics, пить из пластиковых бутылок может быть опасно для вашего здоровья. Употребление воды из тары этого типа способно привести к повышению кровяного давления в результате попадания микропластика, считают эксперты.

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Группа исследователей из Австрии провела элементарный эксперимент: участникам было предложено отказаться от бутилированных напитков и употреблять только водопроводную воду. Всего через две недели кровяное давление у них значительно снизилось.

«Результаты исследования впервые позволяют предположить, что сокращение использования пластика потенциально может снизить кровяное давление, вероятно, из-за уменьшения количества пластиковых частиц в кровотоке», — отметили исследователи.

К слову, переключаться на напитки, расфасованные в стеклянные бутылки, бессмысленно — в них так же был обнаружен микропластик.

Ранее ученые выяснили, что в среднем каждый человек потребляет около 5 граммов микропластика в неделю — примерно столько весит банковская карта.