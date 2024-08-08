Ученые нашли способ снизить заболеваемость раком желудка

Ученые из Пекинского университета обнаружили, что уничтожение кишечной бактерии Helicobacter pylori с помощью антибиотиков снижает риск развития рака желудка. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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В исследовании приняли участие жители почти тысячи китайских деревень. На начальном этапе ученые провели среди 180 тысяч испытуемых дыхательный тест, позволяющий установить наличие в кишечнике бактерии Helicobacter pylori. Предыдущие научные работы показали, что Helicobacter pylori выступает причиной возникновения эрозивно-язвенных изменений слизистой желудка, двенадцатиперстной кишки и язвенной болезни.

Половине инфицированных H. pylori участников назначили 10-дневный курс лечения антибиотиками для уничтожения этой бактерии. После этого ученые в течение 10 лет наблюдали за добровольцами и фиксировали все случаи развития рака желудка. Оказалось, что риск этого заболевания у людей, принимавших антибиотики, был на 13% ниже по сравнению с теми, кому не были назначены препараты. В случае успешного устранения H. pylori вероятность рака сократилась еще сильнее — на 19%.

Ученые отметили, что снижение риска рака желудка было значительно более выраженным у лиц моложе 45 лет. У тех, кто успешно избавился от бактерии, заболеваемость снизилась на 35%, а вероятность летального исхода — на 43%. У людей в возрасте 45 лет и старше лечение антибиотиками не привело к столь положительным результатам.

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