«Спорт Бизнес Конгресс» — главное событие в мире спортивного бизнеса

26–27 сентября холдинг СБК проведёт в Москве в Универсальном спортивном зале «Дружба» (ул. Лужники, д. 24, стр. 5) крупнейшее мероприятие в спортивной индустрии. Оно охватит сразу два её ключевых направления – инфраструктуру и маркетинг.

«Спорт Бизнес Конгресс» – это новый формат делового ивента, ставший продолжением «Арены Форум».

В течение 10 лет холдинг СБК успешно проводил конференцию и выставку по проектированию, строительству, оснащению и управлению спортивными объектами различного масштаба. В 2023 году за два дня «Арену Форум» посетили 1460 гостей из 67 регионов России, спикерами выступили 185 ведущих специалистов, а посетителям были доступны 40 часов лекций, презентаций и мастер-классов. Дополнили деловую программу бизнес-экскурсии во дворец спорта «Некрасовка», Международный центр самбо, Международный центр бокса, спортивный комплекс «Арктика» и МФК «Олимпийский».

«Арена Форум» – это не только ежегодное мероприятие, где встречаются топ-менеджеры спортивных объектов, девелоперы, инвесторы, представители строительных компаний и государственных структур, но и место, где принимаются ключевые бизнес-решения. 93% участников «Арены Форум» в прошлом году установили новые контакты на выставке, 86% отметили пользу от участия, а 76% приняли решение о закупке.

Но в современных реалиях успешный бизнес в сфере спорта невозможен в отрыве от маркетинга. Поэтому в 2024 году в рамках «Спорт Бизнес Конгресса» холдинг СБК организует конференцию «Проспорт». Представители клубов, федераций, лиг, органов власти, брендов, маркетинговых агентств и организаторов турниров смогут детально обсудить привлечение аудитории и спонсоров, монетизацию спортивного продукта и создание уникального пользовательского опыта.

«Арену Форум» и конференцию «Проспорт» объединят под флагманом «Спорт Бизнес Конгресса» общие цели: сплочение индустрии, стремление выстроить диалог между государством и бизнесом, а также создание базы лучших практик для всех участников.

Оба направления «Спорт Бизнес Конгресса» состоят из деловой программы и выставочной части, интеграция в которые открывает для участников преимущества:

Кроме того, в рамках «Спорт Бизнес Конгресса» будет работать бизнес-клуб – коммуникационная площадка для поставщиков и покупателей на рынке спортивных сооружений. Это возможность напрямую провести переговоры с крупнейшими закупщиками или спонсорами. Такой формат доказал высокую эффективность: на «Арене Форум 7.0» состоялось 47 встреч, и 97% участников отметили, что планируют вновь зарегистрироваться в бизнес-клубе.

Не упустите шанс принять участие в важном деловом событии года. «Спорт Бизнес Конгресс» соберёт под одной крышей специалистов, заинтересованных в развитии отрасли, обладающих знаниями по прибыльному ведению бизнеса или стремящихся их приобрести. Посещение конгресса в качестве спикера, участника или гостя – это отличная возможность для поиска новых идей, партнёров, поставщиков и заключения контрактов.

26–27 сентября 2024 года Москва, Универсальный спортивный зал «Дружба» (ул. Лужники, д. 24, стр. 5) Зарегистрироваться в качестве гостя можно по ссылке: https://sportbizcongress.ru/about#reg

Контактная информация: Продюсер конгресса Александра Савраева a.savraeva@s-bc.ru

Участникам деловой программы Елена Гигорьян sportforum@s-bc.ru +7 (985) 926-83-14

Коммерческим партнерам и участникам выставки Мария Тубянская event@s-bc.ru +7 (921) 900-10-50

Информационным партнерам и СМИ Дмитрий Матющенко sportbis@s-bc.ru +7 (923) 697-68-95