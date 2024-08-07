Как наш мозг выбирает между занятиями спортом и перекусом в кафе

Специалисты из ETH Zurich смогли понять, какое химическое вещество в мозге и какие нервные клетки отвечают за выбор между физической активностью и перекусом. Это орексин и нейроны, которые его производят.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% подростков и 27% взрослых не получают достаточного количества физической активности. В результаты случаи ожирения растут с тревожной скоростью, в том числе среди детей и подростков.

Учёные благодаря экспериментам с мышами показали, что орексин играет ключевую роль в принятии решения между занятиями спортом и различными соблазнами. Сравнились разные группы мышей: нормальные особи и те, у которых орексиновая система была заблокирована.

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В результате мыши с неповреждённой орексиновой системой проводили в два раза больше времени на беговом колесе и вдвое меньше в баре с молочным коктейлем, чем другие грызуны. Но в экспериментах, где мышам предлагали только колесо или только коктейль, их поведение не различалось. Вероятнее всего, орексиновая система играет центральную роль в принятии решения между одним и другим, когда доступны оба варианта.

Эксперты полагают, что орексин может отвечать за те же решения и у людей. Известно, что задействованные функции мозга практически одинаковы у обоих видов.