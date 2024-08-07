Апельсиновый сок помог снизить уровень холестерина в крови

Уровень холестерина может повыситься по разным причинам. Это и лишний вес, и нездоровая диета, и малоподвижный образ жизни, и сахарный диабет, и наследственность. Опасно такое состояние тем, что оно может повлечь за собой проблемы со здоровьем, прежде всего — сердцем.

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Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Lipids in Health and Disease, показало, что употребление двух стаканов апельсинового сока в сутки снижает уровень холестерина в крови.

В эксперименте участвовали 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Из них 41% как минимум год употребляли 480 мл (два стакана) апельсинового сока в день. Оказалось, что у людей, которые употребляли этот напиток, общий уровень холестерина был гораздо ниже, чем у тех, кто не делал этого.

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В ходе другого исследования, результаты которого опубликованы в журнале Arya Atherosclosis в 2013 году, учёные выяснили, что апельсиновый сок благотворно влияет на кровяное давление. Те, кто регулярно пил этот сок в течение месяца, имели значительно более низкое давление, чем те, кто этого не делал.

Существуют и другие преимущества для здоровья апельсинового сока. Например, известно, что он укрепляет иммунитет, снижает вероятность развития простудных заболеваний, болезней сердца, способствует обновлению клеток, защищает от образования камней в почках, поддерживает работу пищеварительной системы.

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