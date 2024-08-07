На сегодняшний день известно 14 факторов, которые увеличивают вероятность развития деменции. Один из них – стресс. Недавнее исследование ученых объяснило механизм воздействия стресса на когнитивные функции.

Ученые назвали 14 факторов, которые приводят к повышенному риску развития деменции. Один из них – стресс. Для того, чтобы объяснить механизм воздействия этого фактора на когнитивные функции, ученые провели исследование.

Они изучили данные 113 человек и проанализировали уровень стресса, который они испытывали. Для этого брались в расчет как биологические, так и субъективные данные. Поэтому участники отвечали на вопросы, проходили тестирование, обследование для выявления уровня кортизола в слюне в зависимости от времени суток. На этот показатель ученые обращали особое внимание, поскольку известно, что нарушение уровня этого гормона увеличивает риск болезни Альцгеймера.

В результате выяснилось, чем выше когнитивные способности человека, чем выше его способность сопротивляться деменции.

В то же время физиологический стресс ослабляет взаимосвязь с когнитивным резервом. Речь о стрессе, который проявляется в виде повышения уровня кортизола.

Субъективный стресс не оказывает такого влияния, отметили ученые.

Также оказалось, что высокий показатель кортизола связан с увеличением уровня тау-белка, ухудшающего функции мозговых клеток.

Напомним, основной причиной развития болезни Альцгеймера также считают амилоидные и тау-белки, которые накапливаются в мозге.

Между тем, ранее ученые пришли к выводу, что деменция – это болезнь современной цивилизации. Исследователи заявили, что в медицинских записях, которые были сделаны в период с 8 века до н. э. и 3 веком н. э, эти патологии практически не упоминались,

Ранее ученые из Оксфорда рассказали, что становится причиной развития деменции.