Российские ученые создали биокомпозит для лечения рака кожи

В России разработали композитное вещество для лечения рака кожи.

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Специалисты Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) разработали новый биокомпозит для лечения меланомы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Этот препарат показал впечатляющие результаты, достигая 90% эффективности в уничтожении раковых клеток.

Как рассказали исследователи, новый биокомпозит основан на бактериальной целлюлозе и ферменте L-аспарагиназе, который на ней закреплён. Использование этого композита позволяет направленно доставлять фермент к клеткам меланомы, что приводит к уничтожению более 90% опухолевых клеток, отметили в пресс-службе.

По словам Дмитрия Жданова, заведующего лабораторией медицинской биотехнологии ИБМХ, бактериальная целлюлоза является натуральным полимером, более чистым и безопасным по сравнению с растительной целлюлозой, так как не содержит лигнин и гемицеллюлозу. Она не вызывает токсичных эффектов и не приводит к воспалению. Новый метод доставки терапевтического фермента может оказаться полезным для лечения поверхностных опухолей, обеспечивая длительное воздействие на клетки и уменьшая побочные эффекты.

Жданов также отметил, что для перехода к клиническому применению потребуется провести дополнительные исследования, так как не все типы меланом одинаково чувствительны к L-аспарагиназе. Тем не менее, новая стратегия может стать перспективным направлением в лечении опухолевых заболеваний в будущем.