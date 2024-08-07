Как мозг делает выбор между походом на тренировку и лакомством в кафе?

Многие люди совсем не уделяют внимание физической активности и недостаточно тренируются. Они признаются: решение пойти в спортзал в голове возникает, но в последний момент побеждает соблазн пойти в кафе и насладиться молочным коктейлем. Между тем, другие люди с успехом тренируются регулярно. Ученые поставили задачу выяснить: как мозг делает выбор в том и другом случае?

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Исследователи из ETH Zurich обнаружили, какое химическое вещество мозга и какие нервные клетки связаны с выбором «тренировка или лакомство», – рассказывает MedicalXpress.

Известно, что роль в выборе одних вещей и избегании других играет дофамин. Этот «мозговой мессенджер» оказывает ключевое влияние на общую мотивацию. Но им нельзя объяснить, почему человек выбирает спорт вместо вкусной еды. Мозг вырабатывает дофамин и во время спорта, и во время еды, и почему человек предпочитает одно другому – не ясно.

В рамках данного исследования ученые расшифровали химическое вещество мозга, влияющее на выбор. Им оказалось вещество-мессенджер орексин и нейроны, которые его вырабатывают.

Ключевую роль орексина ученые показали на экспериментах с мышами. Животные в ходе серии десятиминутных испытаний могли свободно выбирать между колесом, в котором можно было бегать, и молочным коктейлем (сладкая и жирная пища привлекательна для мышей также, как и для людей). Участвовали две группы мышей: животные с неповрежденной орексиновой системой и мыши, у которых орексиновая система была заблокирована либо препаратом, либо генетической модификацией клеток.

Оказалось, что мыши с неповрежденной орексиновой системой проводили в два раза больше времени на беговом тренажере и в два раза меньше времени в «коктейль-баре», чем мыши с заблокированной орексиновой системой. При этом, поведение мышей в обеих группах не отличалось в экспериментах, где был только беговой тренажер или только «коктейль-бар».

По словам авторов, основная роль орексиновой системы заключается не в том, чтобы контролировать, сколько мыши двигаются или сколько они едят. Она важна для принятия решения между одним и другим в случае наличия обоих вариантов. Без орексина решение было принято в пользу молочного коктейля, и мыши отказались от физических упражнений в пользу еды.

Исследователи из ETH Zurich предполагают, что орексин также может быть ответственен за это решение у людей. Известно, что задействованные здесь функции мозга практически одинаковы у обоих видов. Если эксперименты с участием людей это подтвердят, в дальнейшем могут быть разработаны эффективные стратегии борьбы с эпидемией ожирения и связанными с ним метаболическими нарушениями.