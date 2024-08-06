Эксперты рекомендуют употреблять йогурт вместе с медом

Американские ученые рекомендуют употреблять йогурт вместе с медом
Американские ученые из Иллинойского университета выяснили, что йогурт, в который добавили немного меда, гораздо лучше сохраняет пробиотические микроорганизмы и улучшает пищеварение. Соответствующее исследование было опубликовано в издании The Journal of Nutrition.
Пробиотики – это полезные для человеческого организма бактериальные штаммы, которые помогают восстанавливать микрофлору внутренних органов, а также уничтожают вредные для человека – патогенные бактерии.
Научный эксперимент показал, что смешивание йогуртов с медом помогает сохранить пробиотики на пути к кишечнику, защищая их от слюны и желудочной кислоты.
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