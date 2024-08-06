Ученые протестировали состав для восстановления хрящевой ткани

Пептиды и гиалуроновая кислота запустили регенерацию хрящей, позволяя отказаться от замены суставов
Открытие сделали исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго (США). Ученые успешно протестировали биоактивный состав для восстановления хрящевой ткани.
Базой для новинки стали химически модифицированные пептиды и гиалуроновая кислота (натуральный полисахарид). Последняя постоянно есть в составе хрящей и синовиальной жидкости в суставах.
Эксперты вкалывали биоактивный состав в коленный сустав овцы. По данным научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), причиной выбора этого животного стали биологическая схожесть характеристик с коленями человека и относительная плохая регенерация.
Мониторинг в течение 6 месяцев показал, что состав запустил процесс роста новой хрящевой ткани из естественных биополимеров (коллаген II и протеогликан).
В будущем вещество позволит избежать операций по полной замене коленного сустава, а также терапии дегенеративных патологий (остеоартрит), разрыва передней крестообразной связки и др.
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