Навигатор с сексуальным женским голосом заставил мужчин чаще идти на риск

Согласно новому исследованию шанхайского университета Фудань, высокие и соблазнительные голоса побуждают мужчин идти на больший риск за рулем: превышение скорости и попытки проскочить на желтый свет. Об этом сообщает Independent, научная статья вышла в Personality and Individual Differences.

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Исследование было основано на двух экспериментах. Первый включал реальные дорожные ситуации вождения — мужчинам на симуляторе давали инструкции низкие или высокие женские голоса.

Результаты показали, что, получая инструкции от более высокого голоса, мужчины примерно на 40% чаще проезжали на желтый свет. Это дало основание исследователям предположить, что они «хвастались» и «демонстрировали свои навыки вождения».

Во втором эксперименте исследователи изучали две группы мужчин в виртуальной реальности, где им было поручено преодолеть препятствие. Перед этим мужчинам проигрывали образец женского голоса — половина была высокой, половина — низкой. Исследователи попросили участников оценить привлекательность голоса, и большинство заявили, что более высокий голос показался им более привлекательным.

В среднем мужчины, услышавшие более высокий голос, пересекали препятствие быстрее. Исследователи предположили, что это было связано с тем, что более высокий голос подсознательно побуждал их идти на больший риск.